جماعة أكادير تفوز بجائزة الحسن الثاني للبيئة ﻿

تمكنت الجماعة الحضرية لأكادير من حصد لقب جائزة ''الحسن الثاني'' للبيئة في دورتها الثانية عشر، وتسلم درع الجائزة رئيس المجلس الجماعي لأكادير ''صلاح المالوكي'' في حفل عقد بالرباط زوال يومه الخميس.

شوف تيفي:أكادير

تمكنت الجماعة الحضرية لأكادير من حصد لقب جائزة ''الحسن الثاني'' للبيئة في دورتها الثانية عشر، وتسلم درع الجائزة رئيس المجلس الجماعي لأكادير ''صلاح المالوكي'' في حفل عقد بالرباط زوال يومه الخميس.

وجاء تتويج جماعة أكادير بهذه الجائزة كنتيجة لمجهوذاته الجبارة في إرساء استراتيجية ناجعة تدعم المحيط البيئي وإطلاق مبادرات فاعلة في مجال البيئة ودمجها في مجموع من المشاريع لمواجهة تحديات الثلوث و التنمية المستدامة والتغير المناخي.

وأعلنت كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن باقية أسماء الأشخاص والهيئات الفائزة بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الثانية عشر، في خمس مجالات.

ويتعلق الأمر، بجائزة الحسن الثاني للبيئة عن صنف البحث العلمي والتقني، والذي فاز بها عبد الحي الكروالي عن عمله “المساهمة في الحد من انبعاث غاز الميثان”.

وعن جائزة الإعلام، فقد فازت بها، كل من نعيمة الشرعي، عن تحقيق “منجم الذهب بمنطقة تيويت واشكالية البيئة”، ومحمد التفروتي عن مجموع مقالات حول البيئة ورهانات التنمية المستدامة، وعادل بوخيمة ويوسف زويتني عن برنامج وثائقي تحت عنوان “Maroc l’énergie de demain”، والحبيب اسليمان، عن موضوع “البعد البيئي الافريقي في السياسة المغربية”.

وعن جائزة العمل الجمعوي، فقد فازت كل من جمعية الموجة بورزازات، عن “التربية البيئية بالوسط المدرسي”، وجعية تلاسمطان للبيئة بشفشاون، ثم جمعية دار سي حماد باكادير، عن مشروعها حول “تجميع مياه الضباب”.

وعن جائزة مبادرات المقاولات، تم تتوج كل من “شركة أفريك كابل”، عن تطوير وحدة ومعالجة البطاريات المستعملة، ومؤسسة “ليديك”، عن مشروع، لإنشاء “فضاء تجريبي للفلاحة الحضرية المسقي بفضل إعادة استعمال المياه المعالجة لمحطة العالجة بمديونة”، وشركة “ميكرو الكترونيك” ببوسكورة عن مشروع لوضع مقاربة للتجويد بواسطة برامج بيئية.