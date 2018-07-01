مثير.. بياناتكم الفايسبوكية ستصبح من حق الوالدين في هذه الحالة ﻿

كان الحصول على الصور والذكريات الثمينة، أو أي معلومات تخص المتوفي على حسابه بفيسبوك يعتبر أمرا مخالفا لقوانين الخصوصية، لكن ابتداء من يومه الخميس أصبح الأمر ممكنا قانونيا.

شوف تيفي

كان الحصول على الصور والذكريات الثمينة، أو أي معلومات تخص المتوفي على حسابه بفيسبوك يعتبر أمرا مخالفا لقوانين الخصوصية، لكن ابتداء من يومه الخميس أصبح الأمر ممكنا قانونيا.

ودفعت قضية مقتل مراهقة ألمانية في ظروف غامضة إلى حدوث بعض التعديلات، حيث قضت محكمة ألمانية اليوم الخميس في قضية ''الإرث الرقمي'' لمستخدمي فيسبوك، أو مصير بياناتهم الخاصة بعد وفاتهم والتي يصعب الوصول إليها.

وكانت مراهقة ألمانية تبلغ من العمر 15 عاما قد لقيت مصرعها في حادث بمترو الأنفاق عام 2012، وفي محاولة للوصول إلى أي معلومات قد تفيد في معرفة أسباب الوفاة، حاول الوالدان في البداية الوصول إلى بيانات الابنة الخاصة بحسابها على فيسبوك على أمل العثور على أي معلومة قد تفسر ما إذا كان الموت حادثا أم انتحارا متعمدا، حيث رفضت الشركة في البداية إلا أنهما تقدما بدعوى قضائية، تعتبر هي الأولى من نوعها، وفي عام 2015 حصلا على الموافقة للوصول إلى البيانات المطلوبة، ووصل الأمر بعدها إلى محكمة برلين لاتخاذ الحكم النهائي، ثم وصلت القضية إلى أعلى سلطة قضائية في ألمانيا وهى المحكمة الدستورية العليا، حيث يأمل الأبوان في أن تكشف المعلومات الخاصة بابنتهما عن أي معلومة توضح السبب الحقيقي لوفاتها، وفي حالة ثبوت دافع الانتحار سيحق لسائق المترو الحصول على تعويض، حيث يرى الوالدان أن الحصول على محتويات حساب ابنتهما على فيسبوك يعتبر ''إرثا''، يتطابق من الناحية القانونية مع إعادة المذكرات الخاصة أو الرسائل إلى المقربين بعد موت الشخص.