 حصري..عاجل وخطير..رجل أمن من فرقة البلير الأمنية يتعرض للكريساج في درب الكبير وها أشنو وقع ﻿
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حصري..عاجل وخطير..رجل أمن من فرقة البلير الأمنية يتعرض للكريساج في درب الكبير وها أشنو وقع

بتاريــخ : 13 يوليوز 2018 / 00:59 حصري..عاجل وخطير..رجل أمن من فرقة البلير الأمنية يتعرض للكريساج في درب الكبير وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
حصري..عاجل وخطير..رجل أمن من فرقة البلير الأمنية يتعرض للكريساج في درب الكبير وها أشنو وقع
تعرض رجل أمن من فرقة البلير الأمنية يشتغل في مخفر الأمن في محطة ولاد زيان إلى الكريساج على مقربة من المحطة، وذلك بعدما خرج ليقتني وجبة عشاء جانب المحطة.

شوف تيفي

تعرض رجل أمن من فرقة البلير الأمنية يشتغل في مخفر الأمن في محطة ولاد زيان إلى الكريساج على مقربة من المحطة، وذلك بعدما خرج ليقتني وجبة عشاء جانب المحطة.

وكشف مصدر ''شوف تيفي'' أن رجل الأمن تعرض للسرقة من طرف أربعة أشخاص بدرب الكبير الذي تطل عليه المحطة، كان معهم كلب شرس استعملوه في إرهاب الضحية، وسلبوه هاتفه النقال وبعض النقود قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لحسن الحظ تزامن ذلك مع مرور فرقة الدراجين من عين المكان بعد فرار الأربعة، حيث تم تمشيط المنطقة ما أسفر عن اعتقال شخص كان بين العصابة بالإضافة إلى الكلب المستعمل في تنفيذ الجريمة، وتم وضعه رهن الحراسة النظرية، فيما مازال البحث جاريا عن الثلاثة الفارين.

‫شوف تيفي

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كريساج درب الكبير أمن محطة شوف تيفي المغرب

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