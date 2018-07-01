الأمن يعتقل ''لحمق'' بتطوان وها أشنو لقاو عندو ﻿

بعد مطاردة أمنية في حي العيون في المدينة القديمة في تطوان، اعتقلت مصالح الأمن شخصا مشتبه في تورطه في الاتجار في المخدرات القوية.

شوف تيفي:

بعد مطاردة أمنية في حي العيون في المدينة القديمة في تطوان، اعتقلت مصالح الأمن شخصا مشتبه في تورطه في الاتجار في المخدرات القوية.

وقالت مصادر محلية أن الموقوف ملقب بـ''لحمق'' في العشرينات من العمر ويتحدر من مدينة تطوان، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه من أجل الاتجار وترويج المخدرات الصلبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة حجزت بحوزة الموقوف على 12 لفافة من مخدر الهيروين وهاتفا نقالا، في حين تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة