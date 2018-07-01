مثير.. احتفالات الكرواتيين تتسبب في زلزال أرضي ﻿

تسببت الاحتفالات الليلة الماضية في كرواتيا عقب فوز المنتخب الوطني في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام انجلترا وبلوغ نهائي مونديال روسيا في هزة أرضية رصدتها أجهزة رصد الزلازل المحلية.

شوف تيفي

تسببت الاحتفالات الليلة الماضية في كرواتيا عقب فوز المنتخب الوطني في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام انجلترا وبلوغ نهائي مونديال روسيا في هزة أرضية رصدتها أجهزة رصد الزلازل المحلية.

وكشفت مصادر عربية أن قسم الجيوفيزياء في كلية العلوم الطبيعية والرياضية في زغرب أعلن اليوم الخميس أن أجهزة رصد الزلازل في العاصمة سجلت ''هزات أرضية'' في الساعات 22.20 وبعد الساعة 22.37.

وتزامن ذلك التوقيتين مع تسجيل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش هدفه الحاسم في فوز كرواتيا بهدفين مقابل واحد، وصافرة نهاية المباراة التي أسفرت عن تأهل كرواتيا إلى نهائي المونديال.

ولم يتم الكشف عن قوة هذه الهزات الأرضية، لكن المصدر نشر رسومات لقياسات تظهر تغييرات في التوقيتات المذكورة.