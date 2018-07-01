مؤلم..انتشال جثة شاب من قعر بئر وسط حيرة أقاربه ومعارفه من هول الصدمة بإقليم قلعة السراغنة ﻿

بعدما اختفى عن الأنظار قبل نحو ثلاثة أيام قبل أن يعثر عليه ساكنة الدوار المذكور جثة هامدة في قعر البئر بعدما فاحت الروائح الكريهة التي قادت لاكتشاف الفاجعة، انتشلت عناصر الوقاية المدنية يومه

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بعدما اختفى عن الأنظار قبل نحو ثلاثة أيام قبل أن يعثر عليه ساكنة الدوار المذكور جثة هامدة في قعر البئر بعدما فاحت الروائح الكريهة التي قادت لاكتشاف الفاجعة، انتشلت عناصر الوقاية المدنية يومه الخميس جثة شاب في عقده الثالث من قعر بئر بدوار مولاي رحال التابع لإقليم قلعة السراغنة.

وبحسب مصادر محلية فإن الضحية الذي يعمل في ايطاليا اختفى دون سابق إنذار، ما جعل الحيرة تتوسع وسط أقاربه ومعارفه قبل العثور عليه في حالة مأساوية.



وقد انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية حيث تم انتشال جثة الهالك ونقلها إلى مستودع الأموات بمراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، وما إذا كان الأمر يتعلق بانتحار أو بفعل فاعل.