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مؤلم..انتحار مروع لشاب مغربي وها كيفاش

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 23:22 مؤلم..انتحار مروع لشاب مغربي وها كيفاش | حوادث و حقوق
مؤلم..انتحار مروع لشاب مغربي وها كيفاش
اهتز دوار اولاد بوحماد التابع للجماعة القروية أولاد زراد قبل قليل من يومه الخميس على وقع حالة انتحار شاب شنقا، ما استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الواقعة على وجه السرعة، حيث تم نقل الجثة

شوف تيفي

اهتز دوار اولاد بوحماد التابع للجماعة القروية أولاد زراد قبل قليل من يومه الخميس على وقع حالة انتحار شاب شنقا، ما استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الواقعة على وجه السرعة، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بباب دكالة لإجراء تشريح طبي استنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حسب ما كشفته مصادر محلية.


المصادر ذاتها أضافت أن الشاب من أبناء الدوار يدعى حمزة خنشر من مواليد سنة 1985، حيث كان يعاني في الشهور الأخيرة من حياته من اضطرابات نفسية ألمت به، ويحتمل أن تكون السبب الرئيسي في إقدامه على فعلته التي خلفت أسى عميقا في نفوس افراد عائلته وأقاربه وعموم سكان الدوار.

 

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انتحار شاب دوار شوف تيفي المغرب

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