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وفد برلماني يقوم بمهمة استطلاعية حول التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 23:04 وفد برلماني يقوم بمهمة استطلاعية حول التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة | بوليتيك
وفد برلماني يقوم بمهمة استطلاعية حول التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة
أوفد مجلس النواب وفد للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والمشردون ولمعرفة وضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة.

شوف تيفي

أوفد مجلس النواب وفد للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون والمشردون ولمعرفة وضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة.

وتجري المهمة الاستطلاعية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 يوليوز، حيث عقد أعضاء المهمة أمس الأربعاء اجتماعا بتطوان مع ممثلي المصالح الخارجية المعنية بالموضوع، بالإضافة إلى القيام بزيارة ميدانية إلى معبر باب سبتة، وعقد لقاء تقييمي يوم غد الجمعة بمدينة طنجة.

وتم تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية في إطار لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الفرق والمجموعة النيابية.

وتتجلى أهداف المهمة الاستطلاعية أساسا في الوقوف على ظروف معبر باب سبتة بشكل عام، وبشكل خاص الاطلاع على أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي.

وتسعى المهمة البرلمانية، إلى إماطة اللثام، عن وضعية النساء ممتهنات التهريب المعيشي وظروفهن الإنسانية والاجتماعية التي يشتغلن فيها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والجوانب الاجتماعية للمنطقة، وساكنة المنطقة بشكل عام، حيث تشير التقديرات إلى وجود 8500 شخص من ممتهني التهريب المعيشي، من بينهم حوالي 3 آلاف امرأة.

 

 

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شوف تيفي المغرب برلمان مهمة استطلاعية التهريب المعيشي سبتة المحتلة

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