عاجل.. انفجار يهز محيط مطار القاهرة الدولي بمصر ﻿

سمع قبل دقائق من الآن دوي انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة الدولي، ما خلف هولا وهلعا في صفوف الشعب المصري وساكنة القاهرة بالخصوص القريبين من مكان الحادث.

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سمع قبل دقائق من الآن دوي انفجار وحريق في محيط مطار القاهرة الدولي، ما خلف هولا وهلعا في صفوف الشعب المصري وساكنة القاهرة بالخصوص القريبين من مكان الحادث.

وكشفت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الانفجار ليس في المطار أو في محيطه، مشيرا إلى أن الحادثة أيضا لم تقع في قاعدة تابعة للقوات المسلحة أو خزانات وقود تابعة للقوات المسلحة قرب المطار.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المرجح أن الانفجار وقع في خزاني وقود قرب مطار القاهرة على طريق صلاح سالم قرب المطار، مشيرة إلى أن الحادث يرجح أن يكون انفجار خزاني وقود بالقرب من المطار وليس في داخل المطار أو حرم المطار، حيث تقوم السلطات المصرية بتحقيقات في الحادث لتحديد ملابساته.