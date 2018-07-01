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هــام للسائقين.. توقف حركة السير في لوطوروت بين تمارة وعين عتيق

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 21:53 هــام للسائقين.. توقف حركة السير في لوطوروت بين تمارة وعين عتيق | مجتمع
هــام للسائقين.. توقف حركة السير في لوطوروت بين تمارة وعين عتيق
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستتوقف مؤقتا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين بدال تمارة وبدال عين عتيق، على مستوى الطريق السيار الرباط- الدار البيضاء، وذلك بسبب

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستتوقف مؤقتا في الاتجاهين بمقطع الطريق السيار بين بدال تمارة وبدال عين عتيق، على مستوى الطريق السيار الرباط- الدار البيضاء، وذلك بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين ليلة الخميس 12 يوليوز إلى الجمعة 13 يوليوز 2018 من الساعة 00:00 إلى حدود الرابعة صباحا.

وأوضحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في بلاغ لها، أن زبنائها مستعملي الطريق السيار الرباط- الدار البيضاء، المتوجهين صوب الدار البيضاء، مدعوون إلى الخروج عبر بدال تمارة، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 أو الطريق الساحلية رقم 322، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال عين عتيق.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار الرباط- الدار البيضاء، المتوجهين نحو الرباط، فالمرجو منهم الخروج عبر بدال عين عتيق واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 أو الطريق الساحلية رقم 322، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال تمارة.

وأضاف ذات المصدر أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ستعمد إلى وضع علامات التشوير المؤقت في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطريق السيار.



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المغرب شوف تيفي الشركة الوطنية الدار البيضاء تمارة عين عتيق

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