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بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 21:28 عاجل..اعتقال قاصر حاول اغتصاب طفلة وها أشنو وقع ليه + تفاصيل خطيرة | حوادث و حقوق
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ألقت عناصر الأمن قبل قليل من مساء يومه الخميس بالمدينة الحمراء مراكش القبض على قاصر حاول اغتصاب طفلة في الثامنة بشارع 11 يناير بالمدينة، حسب ما كشفته مصادر محلية.

شوف تيفي

ألقت عناصر الأمن قبل قليل من مساء يومه الخميس بالمدينة الحمراء مراكش القبض على قاصر حاول اغتصاب طفلة في الثامنة بشارع 11 يناير بالمدينة، حسب ما كشفته مصادر محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاصر البالغ من العمر نحو 15 سنة اعترض الطفلة التي لم تتجاوز بعد سنتها الثامنة والتي كانت برفقة أخ يصغرها، وحاول حملهما ورميهما من فوق سور داخل بقعة خالية قبل اغتصاب الطفلة، غير أن صراخهما حال دون ذلك، حيث هرع بعض المارة لنجدة الفتاة رفقة شقيقها.

وتحركت العناصر الأمنية لإيقاف المعني الأمر، وإحالته على الحراسة النظرية في انتظار استكمال تفاصيل التحقيق.

 

 

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مراكش قاصر اعتقال شوف تيفي المغرب

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