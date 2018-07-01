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وأخيرا..بعد طرد ''أوبر'' من المغرب.. اتفاقية شراكة بين شركة ''كريم'' للنقل الخاص والنقابة الديمقراطية للنقل

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 20:16 وأخيرا..بعد طرد أوبر من المغرب.. اتفاقية شراكة بين شركة كريم للنقل الخاص والنقابة الديمقراطية للنقل | مجتمع
وأخيرا..بعد طرد ''أوبر'' من المغرب.. اتفاقية شراكة بين شركة ''كريم'' للنقل الخاص والنقابة الديمقراطية للنقل
أعلنت شركة ''كريم Careem'' الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية، اليوم الخميس بالدارالبيضاء، عن عقد شراكة بينها وبين النقابة الديمقراطية للنقل.

شوف تيفي

 

أعلنت شركة ''كريم Careem'' الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية، اليوم الخميس بالدارالبيضاء، عن عقد شراكة بينها وبين النقابة الديمقراطية للنقل.

وبهذا الخصوص، أفاد ابراهيم مناع المدير العام للأسواق الناشئة في شركة كريم خلال الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم بالعاصمة الإقتصادية، أن هذه الشراكة التي جاءت بعد اجتماعات ماراطونية ستخدم النقل العام بالمغرب، لنسيان « العداوة » وفتح صفحة جديدة.

من جهته، كشف سمير فراجي كاتب جهة الدارالبيضاء-سطات قطاع سيارات الأجرة، في تصريح خص به شوف تيفي، أن الشراكة التي تجمع بين شركة كريم والنقابة الديمقراطية للنقل ستوفر متطلبات للسائق المهني كالتغطية الصحية ومجموعة من الإمتيازات الأخرى.

جدير بالذكر، أنه جرى في وقت سابق توقيف عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة بتهمة الإعتداء على سائقي أصحاب تطبيق كريم وأوبر التي تم طردها مؤخرا من المغرب على غرار باقي الدول العربية الأخرى . 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي اقتصاد شركة كريم النقابة الديمقراطية للنقل المغرب

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