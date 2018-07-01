المحامي كروط يُكذب مزاعم وادعاءات توفيق بوعشرين ﻿

دحض المحامي محمد الحسيني كروط، بشكل قاطع، التصريحات المنشورة عبر الصفحة الخاصة بالمعتقل توفيق بوعشرين على موقع ''فايسبوك''، والتي ادعى فيها أن أحد أعضاء هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني صرح له في

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دحض المحامي محمد الحسيني كروط، بشكل قاطع، التصريحات المنشورة عبر الصفحة الخاصة بالمعتقل توفيق بوعشرين على موقع "فايسبوك"، والتي ادعى فيها أن أحد أعضاء هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني صرح له في المحكمة " بأن الملف فارغ، وأن الأشرطة المحجوزة لا تصلح لتكون وسيلة إدانة في حقه، وطالبه بالتحلي بالصبر".

وأكد المحامي بهيئة الرباط في توضيح عممه على وسائل الإعلام بأنه يعتبر نفسه معنيا بتلك التصريحات، لأنه واحد من أسرة الدفاع التي تتشرف بالنيابة عن النساء الضحايا في ملف بوعشرين، وأنه هو الذي وصفته التدوينة " بمحامي الدولة"، لأنه ينوب عن موظفي الأمن في بعض القضايا المعروضة على القضاء، والذين قال بشأنهم " إنني أتشرف بالدفاع عن الشرفاء من رجال الأمن وممثلي القانون ".

واستطرد المحامي كروط، بأنه لم يسبق له أن تبادل الحديث نهائيا مع المعتقل توفيق بوعشرين، أو وجه إليه الكلام سواء داخل المحكمة أو خارجها، معتبرا كلامه مجرد كذب وافتراء، ومستدلا على ذلك بكون كاميرات المراقبة بالمحكمة تشهد على صحة كلامه.

كما طالب المحامي كروط من توفيق بوعشرين، ومن يتولى تدبير صفحته على الفايسبوك، بأن يتحلّى بالجرأة ويسمي صراحة المحامي المنسوبة إليه تلك الافتراءات والأكاذيب، وذلك عوض الاختباء وراء المجهول والعبارات المطلقة والفضفاضة.