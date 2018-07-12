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سيارات الأجرة تُحاصر حافلات فيتاليس بتطوان

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 19:51 سيارات الأجرة تُحاصر حافلات فيتاليس بتطوان | مجتمع
سيارات الأجرة تُحاصر حافلات فيتاليس بتطوان
لجأ سائقو سيارات الأجرة بتطوان إلى عرقلة عمل حافلات النقل الحضري لشركة فيتاليس ومحاصرتها وذلك لليوم الثالث على التوالي بدعوى تفضيل الزبناء للتنقل على متنها عوض استعمال سيارات الأجرة الكبيرة التي

شوف تيفي

لجأ سائقو سيارات الأجرة بتطوان إلى عرقلة عمل حافلات النقل الحضري لشركة فيتاليس ومحاصرتها وذلك لليوم الثالث على التوالي بدعوى تفضيل الزبناء للتنقل على متنها عوض استعمال سيارات الأجرة الكبيرة التي وجد أصحابها أنفسهم في مأزق مع حافلات من النوع الجيد وبثمن في متناول المواطنين التي جذبت المرتفقين إليها من ساكنة المدينة وزوارها المتنقلين بصفة خاصة بين تطوان والفنيدق وتطوان وواد لاو .

وفي هذا الصدد أوضح مسؤول بشركة فيتاليس لـ"شوف تيفي" متحدثا أن "عدد من سيارات الأجرة اعترضت الحافلات المتوجهة صوب الفنيدق لمنعها من العمل نظرا لتفضيل جل الزبناء التنقل على متن حافلات فيتاليس مستفيدين من الجودة التي توفرها والتي لا تتوفر في سيارات الأجرة التي رجح سائقوها استعمال البلطجة عوض خوض غمار المنافسة الحرة والشريفة متناسين أن المواطن حر في اختيار وسيلة النقل التي تناسبه وتخدم مصالحه" .

وأفاد ذات المتحدث لــ"شوف تيفي" أنه فيتاليس تماشت مع مقتضيات عقد التدبير المفوض الذي يعطيها الحق في توزيع الحافلات على الخطوط حسب الحاجيات بإضافة حافلات إلى الخطوط المتجهة صوب الشواطئ في تناغم مع طبيعة هذه الفترة .

وأضــاف ذات المتحدث أنه "يبقــى التخوف المطروح في هذه الحالة من طريقة التعامل مع هذا المشكل ومن اتخاذ قرارات أحادية الجانب غير مؤطرة بالقانون ولا تحترم دفتر التحملات، وتخشى بعض الأوساط من أن تكون الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بتطوان ضحية لعملية تصفية حسابات من طرف بعض الجهات" .

وفيما يتعلق بقصاصات تحدثت عن اعتقال أحد مستخدمي فيتاليس فالأمر يعود لخلاف شخصي له مع أحد رجال الأمن أدى إلى تطبيق القانون ، والشركة من جانبها اتخذت جميع الإجراءات المتعلقة بفصله عن العمل في حالة ثبوت ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه والتي لا علاقة للشركة بها إذ تبقى ذات طابع شخصي يضيف مسؤول فيتاليس .

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شوف تيفي فيتاليس الشركة المغرب تطوان

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