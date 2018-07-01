 حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم'' ﻿
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حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم''

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 19:27 حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم | مجتمع
حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم''
يخوض منذ أيام أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تيزنيت، اعتصاما مفتوحا أمام مقر جماعة تيزنيت، حيث أنشاؤا مخيما أطلقوا عليه ''مخيم المهمشين''، وذلك احتجاجا على عدم ادماجهم

شوف تيفي:تيزنيت


يخوض منذ أيام أعضاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع تيزنيت، اعتصاما مفتوحا أمام مقر جماعة تيزنيت، حيث أنشاؤا مخيما أطلقوا عليه ''مخيم المهمشين''، وذلك احتجاجا على عدم ادماجهم في سوق الشغل وللمطالبة بتنفيذ الوعود التي تلقوها من طرف عدد من المسؤولين بالمدينة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي.

ورفع المحتجون شعارات منادية بتوظيفهم بدون قيد أو شرط من قبيل ''اولادكم خدمتهم وأولاد الشعب شردتوهم'' و ''نطالب الرئيس بتنفيذ وعوده''، و ''لا للهروب من الباب الخلفي وغيرها من الشعارات والعبارات التي تؤكد على نوعية مطالبهم.

وأكد المعتصمون على أنهم خاضوا منذ سنة ونصف حوارات ماراطونية باسم جمعيتهم مع رئيس الجماعة، مشيرين أن هذا الأخير قدم لهم عدة وعود لكنهم تفاجأوا بتراجعه عن الوفاء بها وتنفيذها على أرض الواقع وتجاهلهم ويقدم على الخروج من الباب الخلفي كلما علم بقدومهم لمكتبه على حد تعبيرهم.

وأضاف المتحدثون أنه أمام هذا الوضع قرروا الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة لتنبيه الرأي العام بقضيتهم، وتذكير المسؤولين بالوعود الكاذبة التي لم تترجم ولم ترى النور، ونصبوا مخيما أطلقوا عليهم مخيم المهمشين في إشارة منهم للتهميش والإقصاء الذي طالهم.

وعلاقة بذات الموضوع أكدت مصادر ''شوف تيفي''، أنه بعد خوض الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشاهدات المعطلين لإعتصامه أمام مقر جماعة تزنيت بإنشاء مخيم المهمشين، عقد أعضاء الفرع جلسة حوار مع ممثل المجلس الجماعي بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، وتمت دراسة كل الوعود المقدمة من طرف الرئيس، وجرى الإتفاق على سقف أربعة أيام لتنفيذها، وإلا سيعود المحتجون لمخيمهم مجددا لمواصلة الإعتصام.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت المعطلون حاملي الشواهد العليا مخيم المهمشين اعتصام مقر جماعة

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