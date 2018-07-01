 عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم | مجتمع

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم''

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين | بوليتيك

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور | حوادث و حقوق

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني | مجتمع

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني

حصــري.. تفاصيل خطيرة حول جريمة قتل سيدة أربعينية من طرف طليقها ودهسها على طريقة أفلام الأكشن بأكادير | مجتمع

حصــري.. تفاصيل خطيرة حول جريمة قتل سيدة أربعينية من طرف طليقها ودهسها على طريقة أفلام الأكشن

عاجل و صــادم..البراءة للسيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها بالبيضاء (فيديو) | حوادث و حقوق

عاجل و صــادم..البراءة للسيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها بالبيضاء (فيديو)

الملك محمد السادس يطلق اسم البراق على القطار المغربي السريع TGV | بوليتيك

الملك محمد السادس يطلق اسم ''البراق'' على القطار المغربي السريع TGV

الخلفي : المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي اتجاه الإرهاب | بوليتيك

الخلفي : المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي اتجاه الإرهاب

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا | بوليتيك

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 19:20 عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين | بوليتيك
عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين
أثار موضوع معاش البرلمانيين كثيرا من النقاش وسط المجتمع، لكونه يوحي أن البرلمانيين يصوتون على قوانين لفائدة ذواتهم أكثر من التصويت على قوانين لفائدة المجتمع ككل.

شوف تيفي : عبد اللطيف وهبي

 

أثار موضوع معاش البرلمانيين كثيرا من النقاش وسط المجتمع، لكونه يوحي أن البرلمانيين يصوتون على قوانين لفائدة ذواتهم أكثر من التصويت على قوانين لفائدة المجتمع ككل.

وكيفما كان الحال، فالنقد الاجتماعي كان عنيفا، فالبرلمانيون نواب للأمة، و لا يمكنهم أن يصوتوا على معاشات لذواتهم في حين هناك عددا كبيرا من المواطنين المغاربة بدون دخل وبدون تقاعد.

لذلك فموضوع تقاعد البرلمانيين أثار نقاشا متنوع الأبعاد والجوانب، غير أن ما يهمنا في هذا المقال هو الجانب القانوني، أي الشرعية الدستورية والقانونية لمعاشات البرلمانيين.

لذلك، لن ندخل في التفاصيل المالية وطبيعة التعامل مع الوضعية الحسابية لهذا الملف الذي كان مبررا لإعادة النظر في وضعيته القانونية، لأن ما يهمنا هو الوضعية الدستورية والقانونية لهذا الموضوع الذي يعرف مواجهة عنيفة تدعو إلى إلغائه كامتياز أو بقائه كمكسب، غير أنه يجب أن ندرك أنه ليس هناك مبرر قانوني يمكن من خلاله إلغاء مبدأين قانونيين يتجليان في عدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة لأجل حسابات مالية أو لتلبية توجه اجتماعي، وذلك لارتباطهما بضمانات أسستها المراكز القانونية للمستفيدين، ثم لا يمكن الحفاظ على استمرارية هذا المكسب خاصة عندما نكتشف أنه يتضارب ومبادئ دستورية، بل وفوق دستورية ( المساواة وفصل السلط) والتي هي موضوع ضمانات دستورية لكل المواطنين، لذلك علينا أن نتعامل مع الموضوع من موقع المسؤولية الدستورية بغض النظر عن الباقي.

إن نص القانون المعمول به حاليا في مجال معاش البرلمانيين هو قانون يعود لسنة 1993 (ثم تعديله سنة 2006)، أي ورثه البرلمان الحالي من البرلمانات السابقة، وأصبح يتمدد في الزمن، تارة يعلو عليه النقاش وتارة يخبوا، لذلك سنعيد طرح السؤال الذي يفرض نفسه كلما أثير النقاش حول هذا الموضوع، وهو كالآتي: هل من حق البرلمانيين دستوريا وقانونيا أن يكون لهم تقاعد؟.

أعتقد أنه قبل الدخول في النقاش القانوني والدستوري حول النصوص القانونية المنظمة لهذا التقاعد، علينا أن نناقشه من حيث المبادئ العامة للقانون، فالنقاش المبدئي هو الذي سيؤسس لشرعية هذه القوانين من عدمها، ذلك أن القوانين كيفما كان نوعها تحكمها مبادئ نص عليها الدستور، والمبادئ العامة هي التي تحكم طبيعة مفهوم الدولة الناتج على تطور نضالات المجتمعات من أجل أن يكون القانون عاما ولفائدة المصلحة وللجميع، ولا يجوز مطلقا أن يكون ماسا بمبدأ المساواة، فما هي إذن الاختلالات التي مست قوانين معاشات البرلمانيين على ضوء هذه المبادئ العامة؟.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أولا: على مستوى مبدأ المساواة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يطلق اسم البراق على القطار المغربي السريع TGV | بوليتيك

الملك محمد السادس يطلق اسم ''البراق'' على القطار المغربي السريع TGV

الخلفي : المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي اتجاه الإرهاب | بوليتيك

الخلفي : المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي اتجاه الإرهاب

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا | بوليتيك

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة: مابقيناش غادي نشجعو الريال بعد رحيل كريستيانو إلى جوفونتوس | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

مغاربة: مابقيناش غادي نشجعو الريال بعد رحيل كريستيانو إلى جوفونتوس

في أول خروج إعلامي ..بعد ضجة رقصتهما الغريبة بمهرجان تميتار الشابان المثيران للجدل بأكادير يردان.. مادرناش العيب | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي ..بعد ضجة رقصتهما الغريبة بمهرجان تميتار الشابان المثيران للجدل بأكادير يردان.. مادرناش العيب

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة ! | خارج البلاطو

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة !

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل | خارج البلاطو

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل

﻿

آخر المستجدات

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم | مجتمع
منذ 14 دقيقة

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم''

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين | بوليتيك

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور | حوادث و حقوق

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني | مجتمع

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.