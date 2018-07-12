جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور ﻿

بعد أشهر على مرور قصة ''سارة'' التي هزت النفوس وأدمت القلوب بالفقيه بن صالح، نشرت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الخميس 11 يوليوز 2018، قصة مشابهة، لشابة تعاني من مرض عقلي تعيش التشرد بمدينة الدار

"شوف تيفي"

بعد أشهر على مرور قصة "سارة" التي هزت النفوس وأدمت القلوب بالفقيه بن صالح، نشرت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الخميس 11 يوليوز 2018، قصة مشابهة، لشابة تعاني من مرض عقلي تعيش التشرد بمدينة الدار البيضاء، وهي حامل نتيجة تعرضها لاغتضاب على يد ذئب بشري.

وحسب ناشري الصور فإن الأمر يتعلق بشابة ادعى "خديجة.ش"، تعاني من مرض عقلي تبلغ من العمر 25 سنة، تتواجد بحي ليساسفة 3 بمدينة الدار البيضاء، تتعرض بشكل مستمر للاعتداء والاغتصاب على يد ذئاب بشرية، وهو ما تسبب في حملها.

وفور نشر الصور، طالب النشطاء الجمعيات الحقوقية والمدنية بالتدخل الفوري لانتشال "خديجة من الشارع ونقلها إلى مركز للرعاية حتى تستطيع وضع مولودها في ظروف مناسبة.