 خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم | مجتمع

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم''

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين | بوليتيك

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور | حوادث و حقوق

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني | مجتمع

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني

حصــري.. تفاصيل خطيرة حول جريمة قتل سيدة أربعينية من طرف طليقها ودهسها على طريقة أفلام الأكشن بأكادير | مجتمع

حصــري.. تفاصيل خطيرة حول جريمة قتل سيدة أربعينية من طرف طليقها ودهسها على طريقة أفلام الأكشن

عاجل و صــادم..البراءة للسيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها بالبيضاء (فيديو) | حوادث و حقوق

عاجل و صــادم..البراءة للسيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها بالبيضاء (فيديو)

الملك محمد السادس يطلق اسم البراق على القطار المغربي السريع TGV | بوليتيك

الملك محمد السادس يطلق اسم ''البراق'' على القطار المغربي السريع TGV

الخلفي : المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي اتجاه الإرهاب | بوليتيك

الخلفي : المغرب راكم وكرس مسارا من الحرب الاستباقية الفعالة ذات الطابع الشمولي اتجاه الإرهاب

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا | بوليتيك

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 18:47 خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني | مجتمع
خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني
خلافا لما يروج حول إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، علمت ـ''شوف تيفي''، أن مديرية أمن القصور هي دائما تابعة للمدير العام للأمن الوطني.

شـــوف تيفي:

 

خلافا لما يروج حول إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، علمت ـ"شوف تيفي"، أن مديرية أمن القصور هي دائما تابعة للمدير العام للأمن الوطني.

وأوضحت مصادرنا ، أنه لا يوجد هناك جديد في هذه القضية فهي مديرية مثلها مثل باقي المديريات، مضيفة، أن المرسوم المتداول اليوم يعطي الحق لمديرية أمن القصور التابعة لمديرية الحموشي التدخل في البحر في إطــار مهامها الاعتيادية.

و معلوم أن منابر إعلامية تداولت خبرا مفاده أن عبداللطيف الحموشي سوف يتكلف بأمن القصور من خلال إلحاق مديرية أمن القصور بالمديرية العامة للأمن الوطني في حين أن المجلس الحكومي صادق فقط على توسيع مجال تدخل مديرية أمن القصور التابعة أصلا منذ إنشائها إلى المديرية العامة للأمن الوطني .

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مديرية الحموشي بحر مهام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم | مجتمع

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم''

حصــري.. تفاصيل خطيرة حول جريمة قتل سيدة أربعينية من طرف طليقها ودهسها على طريقة أفلام الأكشن بأكادير | مجتمع

حصــري.. تفاصيل خطيرة حول جريمة قتل سيدة أربعينية من طرف طليقها ودهسها على طريقة أفلام الأكشن بأكادير

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو ''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغاربة: مابقيناش غادي نشجعو الريال بعد رحيل كريستيانو إلى جوفونتوس | خارج البلاطو
منذ 48 دقيقة

مغاربة: مابقيناش غادي نشجعو الريال بعد رحيل كريستيانو إلى جوفونتوس

في أول خروج إعلامي ..بعد ضجة رقصتهما الغريبة بمهرجان تميتار الشابان المثيران للجدل بأكادير يردان.. مادرناش العيب | خارج البلاطو

في أول خروج إعلامي ..بعد ضجة رقصتهما الغريبة بمهرجان تميتار الشابان المثيران للجدل بأكادير يردان.. مادرناش العيب

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة ! | خارج البلاطو

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة !

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل | خارج البلاطو

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل

﻿

آخر المستجدات

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم | مجتمع
منذ 12 دقيقة

حاملو الشواهد العليا يحتشدون بمخيم المهمشين أمام مقر جماعة تيزنيت للمطالبة بتشغيلهم''

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين | بوليتيك

عبداللطيف وهبي يكشف عدم دستورية معــــاش البرلمانيين

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور | حوادث و حقوق

جد مؤلم..مريضة عقلية متشردة تكرفصو عليها وحملات بأحد أخطر أحياء البيضاء+صور

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني | مجتمع

خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.