خــاص..خلافا لما يروج..مديرية أمن القصور تابعة أساسا للمديرية العامة للأمن الوطني ﻿

خلافا لما يروج حول إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، علمت ـ''شوف تيفي''، أن مديرية أمن القصور هي دائما تابعة للمدير العام للأمن الوطني.

شـــوف تيفي:

خلافا لما يروج حول إلحاق مديرية أمن القصور الملكية بالمديرية العامة للأمن الوطني، علمت ـ"شوف تيفي"، أن مديرية أمن القصور هي دائما تابعة للمدير العام للأمن الوطني.

وأوضحت مصادرنا ، أنه لا يوجد هناك جديد في هذه القضية فهي مديرية مثلها مثل باقي المديريات، مضيفة، أن المرسوم المتداول اليوم يعطي الحق لمديرية أمن القصور التابعة لمديرية الحموشي التدخل في البحر في إطــار مهامها الاعتيادية.

و معلوم أن منابر إعلامية تداولت خبرا مفاده أن عبداللطيف الحموشي سوف يتكلف بأمن القصور من خلال إلحاق مديرية أمن القصور بالمديرية العامة للأمن الوطني في حين أن المجلس الحكومي صادق فقط على توسيع مجال تدخل مديرية أمن القصور التابعة أصلا منذ إنشائها إلى المديرية العامة للأمن الوطني .