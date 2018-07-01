عاجل و صــادم..البراءة للسيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها بالبيضاء (فيديو) ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، منحت قبل قليل من يومه الخميس 12 يوليوز، البراءة للسيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها ''لطيفة'' ابنة مدينة زاكورة .

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، منحت قبل قليل من يومه الخميس 12 يوليوز، البراءة للسيدة المتهمة بتعذيب وإحراق خادمتها "لطيفة" ابنة مدينة زاكورة .

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية المكلفة بالبث في القضية، اتخذت قرار البراءة، في حق المشغلة، بعد الاستماع للشهود في الملف خلال الجلسات الماضية.



تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت قبل أشهر عن تفاصيل حصرية خاصة بهذا الملف، حيث أكدت المعطيات الأولى أن "لطيفة" الخادمة المنحدر من مدينة زاكورة، تعرضت للتعذيب والإحراق، ليتم إيقاف مشغلتها التي تمت متابعتها بتهمة تعذيب خادمة بواسطة الحرق في عدد من أنحاء جسدها.



