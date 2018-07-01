الملك محمد السادس يطلق اسم ''البراق'' على القطار المغربي السريع TGV ﻿

أطلق الملك محمد السادس، اسم ''البراق'' على القطار السريع '' تي جي في'' والذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، وذلك قبل إنطلاق عمله فعليا نهاية السنة الحالية.

''شوف تيفي''

أطلق الملك محمد السادس، اسم ''البراق'' على القطار السريع '' تي جي في'' والذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، وذلك قبل إنطلاق عمله فعليا نهاية السنة الحالية.

وحسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' فإن الملك محمد السادس، أطلق هذا الاسم الرمزي ''البراق'' على القطار السريع، وذلك استحضارا للسرعة في السفر، وأيضا لقيمته الثقافية ولأهمية هذا المشروع الطموح الذي يعتبر فخرا للأمة.

وأكد البلاغ أن قطار ''البراق''، يعد وسيلة لنقل الحداثة والتقدم والابتكار، ويعكس صورة البلاد التي تسير بعزم نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، قرر إطلاق مسابقة لتصميم شعار قطار ''البراق''.

وأبرز كذلك هذا البلاغ أن المغاربة الراغبين في المشاركة في تصمم شعار ''البراق''، سيمكنهم التوصل بجميع المعلومات الخاصة بالمسابقة ابتداء من تاريخ 16 يوليوز الجاري.