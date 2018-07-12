بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت ﻿

قام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة بني ملال خنيفر، رفقة المدير الإقليمي بخنيفرة وبعض الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة، أمس الأربعاء 11 يوليوز، بزيارة الأستاذ ضحية اعتداء شنيع

"شوف تيفي"

قام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة بني ملال خنيفر، رفقة المدير الإقليمي بخنيفرة وبعض الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة، أمس الأربعاء 11 يوليوز، بزيارة الأستاذ ضحية اعتداء شنيع بمريرت، بطله تلميذ مرشح لاجتياز امتحان الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر مطلع، فإن الأطر التربوية والتي زارت الأستاذ الضحية، طالبت هذا الأخير بعدم التنازل عن متابعته للتلميذ، وذلك تطبيقا للتعليمات الوزارية التي تهدف إلى حماية رجال ونساء التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة مريرت، تمكنت مساء أمس الأربعاء، من إيقاف التلميذ، ساعات فقط بعد تورطه في الاعتداء على أستاذ منعه من الغش خلال امتحان الدورة الاستدراكية.