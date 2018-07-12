 بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية توفيق بوعشرين | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية ''توفيق بوعشرين''

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 16:56 بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع
بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت
قام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة بني ملال خنيفر، رفقة المدير الإقليمي بخنيفرة وبعض الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة، أمس الأربعاء 11 يوليوز، بزيارة الأستاذ ضحية اعتداء شنيع

"شوف تيفي"

 

قام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة بني ملال خنيفر، رفقة المدير الإقليمي بخنيفرة وبعض الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة، أمس الأربعاء 11 يوليوز، بزيارة الأستاذ ضحية اعتداء شنيع بمريرت، بطله تلميذ مرشح لاجتياز امتحان الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر مطلع، فإن الأطر التربوية والتي زارت الأستاذ الضحية، طالبت هذا الأخير بعدم التنازل عن متابعته للتلميذ، وذلك تطبيقا للتعليمات الوزارية التي تهدف إلى حماية رجال ونساء التعليم.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة مريرت، تمكنت مساء أمس الأربعاء، من إيقاف التلميذ، ساعات فقط بعد تورطه في الاعتداء على أستاذ منعه من الغش خلال امتحان الدورة الاستدراكية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأكر التربوية جهة بني ملال مريرت الأكاديمية خنيفرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو ''

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية | مجتمع

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية

هام وسار لمرضى السكري..حقنة جديدة واحدة تعالج المرض نهائيا | مجتمع

هام وسار لمرضى السكري..حقنة جديدة واحدة تعالج المرض نهائيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة ! | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة !

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل | خارج البلاطو

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل | بــووز

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة | قنوات أخرى

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة

﻿

آخر المستجدات

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع
منذ 38 دقيقة

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية توفيق بوعشرين | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية ''توفيق بوعشرين''

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.