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رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 16:20 رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك
رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة
كشفت ولاية أمن العيون عن حقيقة وملابسات شريط فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه شرطي يُشهر سلاحه الوظيفي دون استعماله، موضحة بأن بالأمر يتعلق ''بتدخل أمني

شوف تيفي

كشفت ولاية أمن العيون عن حقيقة وملابسات شريط فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، والذي يظهر فيه شرطي يُشهر سلاحه الوظيفي دون استعماله، موضحة بأن بالأمر يتعلق "بتدخل أمني باشرته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بالهيئة الحضرية، مساء يوم الأحد المنصرم 8 يوليوز، وذلك بغرض توقيف شخص متورط في محاولة اعتداء ومبحوث عنه في قضايا المخدرات".

وأضافت ولاية الأمن بأن مصالحها كانت قد توصلت بطلب استغاثة من شخص كان ضحية محاولة دهس من طرف سائق السيارة الرباعية الدفع، بسبب خلاف بينهما، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة لتوقيف السائق المشتبه فيه الذي كان مؤازرا من طرف شقيقه، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة مقرونة بعدم الامتثال، وهو الأمر الذي دفع أحد عناصر الأمن إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون أن يضطر لاستعماله بعدما تمكن المشتبه فيهما من الفرار.

وأكدت ولاية أمن العيون بأنها تمكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما وحررت محضرا حول ملابسات هذه القضية، كما أنها تواصل حاليا تحرياتها وأبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض توقيف المعنيين بالأمر وتقديمهما أمام العدالة.

 

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