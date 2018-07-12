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فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 16:02 فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية | حوادث و حقوق
فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية
تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، منذ بداية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة مصرع طفلة، دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية خلال محاولتها تجاوز الشارع للالتحاق بوالدتها التي كانت

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، منذ بداية الأسبوع الجاري، مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة مصرع طفلة، دهستها سيارة تسير بسرعة جنونية خلال محاولتها تجاوز الشارع للالتحاق بوالدتها التي كانت تتنظرها داخل سيارة مركونة في الجانب الآخر.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت بداية شهر يوليوز الجاري بمنطقة عين الشق وبالتحديد بالقرب من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الدار البيضاء، موضحين أن الطفلة، فارقت الحياة في مكان الحادث.

ومن جهة أخرى، عبر نشطاء في تفاعلهم مع الفيديو عن صدمتهم وحزنهم الشديد من بشاعة المشهد.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصفحات الفيسبوكية مقطع فيديو مدينة الدار البيضاء

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