بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا ﻿

توصلت ''شوف تيفي''، يومه الخميس 11 يوليوز 2018، بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة قيام مجموعة شبان ''ولاد الفشوش'' بتصرفات جد خطيرة، خلال قيادتهم ليسيارة خفيفة من نوع ''بولو''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"، يومه الخميس 11 يوليوز 2018، بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة قيام مجموعة شبان "ولاد الفشوش" بتصرفات جد خطيرة، خلال قيادتهم ليسيارة خفيفة من نوع "بولو".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فصول هذا الفيديو المثير، تم تصويرها مؤخرا، بشارع القدس بمنطقة عين الشق بالبيضاء، حيث قام مجموعة شبان في حالة غير طبيعية بتصرفات، كان من المحتمل ولولا الألطاف الإلهية أن تنهي بوقوع فاجعة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 34 ثانية، قيام السائق الشاب بترك مقود السيارة قبل الصعود إلى الواجهة الأمامية والقيام بتصرفات خطيرة تحت تشجيع باقي مرافقيه.