 بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا | بوليتيك

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية توفيق بوعشرين | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية ''توفيق بوعشرين''

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 15:51 بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق
بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا
توصلت ''شوف تيفي''، يومه الخميس 11 يوليوز 2018، بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة قيام مجموعة شبان ''ولاد الفشوش'' بتصرفات جد خطيرة، خلال قيادتهم ليسيارة خفيفة من نوع ''بولو''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"، يومه الخميس 11 يوليوز 2018، بمقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة قيام مجموعة شبان "ولاد الفشوش" بتصرفات جد خطيرة، خلال قيادتهم ليسيارة خفيفة من نوع "بولو".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن فصول هذا الفيديو المثير، تم تصويرها مؤخرا، بشارع القدس بمنطقة عين الشق بالبيضاء، حيث قام مجموعة شبان في حالة غير طبيعية بتصرفات، كان من المحتمل ولولا الألطاف الإلهية أن تنهي بوقوع فاجعة.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 34 ثانية، قيام السائق الشاب بترك مقود السيارة قبل الصعود إلى الواجهة الأمامية والقيام بتصرفات خطيرة تحت تشجيع باقي مرافقيه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ولاد الفشوش عين الشق البيضاء فاجعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك | حوادث و حقوق

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة ! | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة !

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل | خارج البلاطو

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل | بــووز

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة | قنوات أخرى

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة

﻿

آخر المستجدات

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا | بوليتيك
منذ 5 دقائق

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية توفيق بوعشرين | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية ''توفيق بوعشرين''

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.