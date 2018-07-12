صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو '' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خلال اليومين الماضيين، صورة ورقة تحتوي على ''جملة'' مؤلمة، كتبتها أنامل طفل، استعطف من خلالها الموظف المكلف بالحصول على واجبات الماء

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خلال اليومين الماضيين، صورة ورقة تحتوي على ''جملة'' مؤلمة، كتبتها أنامل طفل، استعطف من خلالها الموظف المكلف بالحصول على واجبات الماء والكهرباء، بعدم حرمان أسرته الصغيرة من الكهرباء بسبب مرض والده وخروج والدته للعمل.

وكتب الطفل في ورقة وضعها على واجهة العداد الكهربائي: ''لو سمحت متقطعش علينا الضو...بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو..شكرا''.

وفور تداول هذه الصورة التي لا يعرف مكان أو زمان تصويرها، تفاعل آلاف النشطاء معها، معبرين عن حزنهم الكبير من مضمونها، مؤكدين أن بعض الأسر تعيش الفقر المدقع وتحتاج لأصحاب القلوب الرحيمة والمحسنين ومن بينهم أسرة هذا الطفل التي وجدت نفسها عاجزة عن آداء فواتير الكهرباء، وهو ما دفع بطفلها وانطلاقا من برائته إلى استعطاف المكلف باستخلاص واجبات الفاتورة حتى لا يحرمهم من الكهرباء.