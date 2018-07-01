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تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 15:28 تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع
تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة
ترأس أناس الدكالي، وزير الصحة، بحضور الكاتب العام والمفتش العام و رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، وعدد من المسؤولين المركزيين، صباح يومه الخميس 12 يوليوز 2018 بمديرية السكان بالرباط،

"شوف تيفي":

ترأس أناس الدكالي، وزير الصحة، بحضور الكاتب العام والمفتش العام و رئيس مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، وعدد من المسؤولين المركزيين، صباح يومه الخميس 12 يوليوز 2018 بمديرية السكان بالرباط، حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية التي ستتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة خلال موسم الحج 1439 هـ - 2018 م.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة فقد ألقى الوزير كلمة توجيهية لأعضاء البعثة الصحية ومما جاء فيها: " لقد تم اختياركم ضمن أعضاء البعثة الصحية لتنالوا شرف خدمة ضيوف الرحمان وتمثلون بذلك وزارتكم ووطنكم أفضل تمثيل لدى مصالح المملكة العربية السعودية، وذلك بحسن معاملتكم وأخلاقكم الرفيعة وتواجدكم المستمر رهن إشارة حجاج بيت الله الحرام..عليكم دائما أن تستحضروا في أذهانكم أنكم جنود خفاء في خدمة حجاجنا الميامين. وظيفتكم هي إنجاز العمل الموكول لكم بكل تفان وإخلاص ونكران للذات لرعاية صحتهم والسهر على سلامتهم الجسدية والنفسية."

وأضاف الوزير: "إن مسؤوليتكم تتجسد في مختلف المراحل الوقائية قبل العلاجية. إذ يتعين عليكم أولا تحسيس الحجاج المغاربة وتعليمهم طرق الوقاية من أخطار مختلف الأمراض، كما تتجسد ثانيا في تقديم العلاجات الصحية الأولية لتجنيبهم مضاعفات المرض وأخطاره، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية عند الضرورة وتتبع حالتهم المرضية عن كثب وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم أثناء فترة النقاهة، ورصد الأخطار الصحية المحتملة والعمل على إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بالتعامل معها، وبذل أقصى الجهود ليتمكنوا من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة."

وأشار البلاغ إلى أن البعثة الصحية المدنية تتكون من 75 إطارا طبيا وتمريضيا وإداريا؛ الأطباء وعددهم 34 طبيب، والممرضون وعددهم 38 ممرض، إلى جانب الأطر الإدارية والتقنية، مبرزا أن وزارة الصحة قامت بإرسال 5 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، خصصتها الوزارة للتكفل بالحجاج المغاربة خلال مقامهم بالديار المقدسة إلى حين إنهائهم لمناسك الحج وعودتهم إلى وطنهم، وتضم هذه الأدوية المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب وأدوية الزكام والسعال والفيتامينات، وكذلك الأدوية الخاصة بمرض السكري والأجهزة الخاصة بقياس السكر في الدم بالإضافة إلى جميع المستلزمات الضرورية لاشتغال المراكز الصحية سواء بالنقط الثابتة أو الفرق المتنقلة. 

 

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة المستلزمات التغطية الصحية مرض السكري البعثة المملكة العربية السعودية

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