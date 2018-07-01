مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن سيدة رفقة طفلها لفظا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى الجامعي بمدينة مراكش متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها جراء انفجار قنينة غاز صغيرة داخل منزلهما عصر أمس الأربعاء

شوف تيفي:قلعة مكونة

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن سيدة رفقة طفلها لفظا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى الجامعي بمدينة مراكش متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها جراء انفجار قنينة غاز صغيرة داخل منزلهما عصر أمس الأربعاء بدوار "الحوط" التابع لجماعة "إغيل نومكون" ضواحي قلعة مكونة إقليم تنغير.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالحادث راجع إلى كون الأم كانت منهمكة داخل المطبخ لإعداد وجبة "كسكروط"، قبل أن تندلع النيران بقنينة الغاز وتنفجر نتيجة تسرب غاز البوتان بها.

وخلف الحادث إصابة الأم رفقة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات بحروق وجروح جد بليغة، استدعت نقلهما على وجه السرعة للمستشفى المحلي لقلعة مكونة، وبعد معاينتهما من طرف الطاقم الطبي، تقرر توجيههما للمستشفى الإقليمي "سيدي حساين" بمدينة ورزازات، غير أن خطورة حالتهما دفع بالطاقم الطبي للمستشفى بإحالتهما فورا على مستعجلات مدينة مراكش لإسعافهما.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحيتين أصيبا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، أدت لتأزم حالتهما الصحية ساعات قليلة بعد وصولهما لمستشفى مراكش، إذ لم يستطيعا أن يصمدا أكثر أمام قوة الحروق، فلفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بحروقهما البليغة.