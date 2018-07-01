 مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا | بوليتيك

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية توفيق بوعشرين | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية ''توفيق بوعشرين''

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 15:27 مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق
مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن سيدة رفقة طفلها لفظا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى الجامعي بمدينة مراكش متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها جراء انفجار قنينة غاز صغيرة داخل منزلهما عصر أمس الأربعاء

شوف تيفي:قلعة مكونة

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن سيدة رفقة طفلها لفظا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى الجامعي بمدينة مراكش متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها جراء انفجار قنينة غاز صغيرة داخل منزلهما عصر أمس الأربعاء بدوار "الحوط" التابع لجماعة "إغيل نومكون" ضواحي قلعة مكونة إقليم تنغير.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالحادث راجع إلى كون الأم كانت منهمكة داخل المطبخ لإعداد وجبة "كسكروط"، قبل أن تندلع النيران بقنينة الغاز وتنفجر نتيجة تسرب غاز البوتان بها.

وخلف الحادث إصابة الأم رفقة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات بحروق وجروح جد بليغة، استدعت نقلهما على وجه السرعة للمستشفى المحلي لقلعة مكونة، وبعد معاينتهما من طرف الطاقم الطبي، تقرر توجيههما للمستشفى الإقليمي "سيدي حساين" بمدينة ورزازات، غير أن خطورة حالتهما دفع بالطاقم الطبي للمستشفى بإحالتهما فورا على مستعجلات مدينة مراكش لإسعافهما.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحيتين أصيبا بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، أدت لتأزم حالتهما الصحية ساعات قليلة بعد وصولهما لمستشفى مراكش، إذ لم يستطيعا أن يصمدا أكثر أمام قوة الحروق، فلفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بحروقهما البليغة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قلعة مكونة انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم وطفلها

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية | حوادث و حقوق

فيديو خطير يهز المغاربة..حضيو ولادكم: مشات تجيب الحليب ومنين قطعات الشارع قتلاتها سيارة كتسير بسرعة جنونية

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا | حوادث و حقوق

بالفيديو..بعد وفاة طفلة في حادثة سير خطيرة ..ولاد الفشوش في حالة غير طبيعية كيديرو تصرفات جد خطيرة بسيارة وسط كازا

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك | حوادث و حقوق

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة ! | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

بالفيديو.. سولنا المغاربة واش مازال عندهم حلم الهجرة للخارج..أجوبة مثيرة وغير متوقعة !

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل | خارج البلاطو

رئيس فريق حسنية أكادير يكشف كل شيئ عن استعدادات فريقه للموسم المقبل

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل | بــووز

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة | قنوات أخرى

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة

﻿

آخر المستجدات

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا | بوليتيك
منذ 8 دقائق

مصطفى الخلفي ينفي إشاعات رفض المغرب استقبال 200 مغربية توجد في تنظيم الدولة الاسلامية بسوريا

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت | مجتمع

بالصورة..أطـــر تربوية تزور الأستاذ اللي شرملو تلميذ خلال امتحان الدورة الاستدراكية بمريرت

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية توفيق بوعشرين | صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصدر تقريرا أوليا في قضية ''توفيق بوعشرين''

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو عليه البوليس الفرادة | بوليتيك

رسميــا..رجال الحموشي بالعيون يكشفون الحقيقة الكاملة لفيديو سائق سيارة في حالة غير طبيعية جبدو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.