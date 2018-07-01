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تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 14:44 تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة | بوليتيك
تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة
تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم عبّر عن رغبته في الزواج من فتاة في سن أبنائه .

شوف تيفي

 تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم عبّر عن رغبته في الزواج من فتاة في سن أبنائه .

 وكشفت تقترير إعلامية نشرت عبر الصحف الوطنية، أن عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، تَعلَّق بفتاة كانت تتردد على منزله تحت أنظار زوجته وأبنائه، لتُقدم له خدمات استشفائية خلال تعرضه لوعكة صحية قبل شهر رمضان الماضي، مضيفة أن زوجة يتيم رفضت السماح لزوجها بالزواج من مُدلّكته التي تصغره بأزيد من 40 سنة، بعدما فاتحها في الموضوع.

 من جهة أخرى خرج محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، عن صمته بخصوص قضية زواجه من ممرضة، وقال إن “الزواج من زوجة ثانية له مسطرة يتعين على الراغب فيه أن يتبعها، ولا شيء من ذلك قد وقع”.

 وزاد يتيم في تصريح صحفي وزعه مستشارون في ديوانه على الصحافيين، بأنه "لو أن شيئًا من ذلك كان قد وقع أو سيقع فإنه سيتحمل كامل مسؤوليته في تأكيده والإعلان عنه".

 وقال وزير التشغيل، إنه يوجد حالياً في مهمة حكومية خارج أرض الوطن، وذلك ما يمنعه من التفاعل مع أسئلة الصحافيين بخصوص موضوع الزواج، مشددا على أنه لن يلجأ إلى التعدد في المستقبل مهما كانت الظروف الداعية إلى ذلك.

 

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شـــوف تيفي المغرب التعدد يتيم زواج صحافيين

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