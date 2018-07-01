عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء ﻿

استقبلت مستعجلات مستشفى مولاي يوسف المعروف بـ ''الصوفي'' بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس 12 يوليوز، ثلاثة أشخاص، أصيبوا خلال حادث اندلاع النيران داخل أحد أكبر فنادق العاصمة الاقتصادية.

"شوف تيفي"

استقبلت مستعجلات مستشفى مولاي يوسف المعروف بـ "الصوفي" بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس 12 يوليوز، ثلاثة أشخاص، أصيبوا خلال حادث اندلاع النيران داخل أحد أكبر فنادق العاصمة الاقتصادية.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الحادث، أن الأمر يتعلق بعامل أصيب بحروق بسيطة على مستوى اليد، وعاملين آخرين أصيبا باختناق، تم نقلهم إلى المستشفى المذكور لتلقي الاسعافات الضرورية.

تجدر الإشارة إلى أن الوقاية المدنية، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي خلف كذلك وقوع بعض الخسائر المادية داخل المؤسسة الفندقية