 ردا على ''لجنة الحقيقة والعدالة '' .. المحامي الهيني: ''إنها لجنة طمس الحقائق و محسوبة على تيار سياسي مقرب من بوعشرين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية | مجتمع

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان | بوليتيك

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية

تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة | بوليتيك

تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك | حوادث و حقوق

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

ردا على ''لجنة الحقيقة والعدالة '' .. المحامي الهيني: ''إنها لجنة طمس الحقائق و محسوبة على تيار سياسي مقرب من بوعشرين''

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 13:48 ردا على لجنة الحقيقة والعدالة .. المحامي الهيني: إنها لجنة طمس الحقائق و محسوبة على تيار سياسي مقرب من بوعشرين | بوليتيك
ردا على ''لجنة الحقيقة والعدالة '' .. المحامي الهيني: ''إنها لجنة طمس الحقائق و محسوبة على تيار سياسي مقرب من بوعشرين''
رد المحامي محمد الهيني على بلاغ لجنة الحقيقة والعدالة بخصوص مجريات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر ، واعتبر أن البلاغ مليء بالأكاذيب والاحتيال القانوني

شوف تيفي

رد المحامي محمد الهيني على بلاغ لجنة الحقيقة والعدالة بخصوص مجريات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر ، واعتبر أن البلاغ مليء بالأكاذيب والاحتيال القانوني على حد قوله.

وأضــاف محامي الضحايا الهيني في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن بلاغ لجنة العدالة والحقيقة في ملف توفيق بوعشرين ''لم يرتكزوا على أي مادة أو فصل في القانون أو الدستور وأنه لا يخرج عن ما ورد في بيانات المحامي الانجليزي والمحامية الفرنسية''

وزاد معلقا على أعضاء اللجنة ''للأسف هؤلاء لا يقرؤون ويعيدون انتاج نفس الخطاب البئيس الذي يخلوا من أي لمسة قانونية لأنه مجرد انطباعات عاطفية يساندون المتهم بالاتجار بالبشر ولا يعطون أي اعتبار لحقوق الضحايا...'' وأردف ''إنها لجنة المجاملة والنضال بمقابل لنصرة صديق وعزيز عليهم فضحته الفيديوهات 54 والذين لم يقووا على الرد عليها ولم ينتظرو حتى نتائج الخبرة العلمية وهم يستبقون تقرير الخبرة لأنهم يعلمون علم اليقين أنها ستكون ضد أهوائهم وأكاذيبهم ...''

واستطرد ذات المتحدث ''هذه الخبرة التي ستثبت للرأي العام أنه مجرد كومبارس يلهثون وراءه دون مراعات الأدلة العلمية المتوفرة في الملف ولا يعلمون حتى أبجديات علم القانون المفترض العلم بها من طرف ممن يفترض أنهم حقوقيون... ونحيلهم هنا على ردنا العلمي والقانوني على بيانات المحامي الانجليزي والمحامية الفرنسية التي سبق لموقعكم الرائد نشرها ...''

واسترسل ''نقول لأشباه الحقوقيين سيذكركم التاريخ للعار والفضيحة لأنكم ساندتم متهما بالاتجار بالبشر محسوب على جماعتكم وعشيرتكم التي تأويكم ويتوفر على سلطة المال والإعلام الذي يحتضنكم وأهملتم بل وقفتم ضد ضحايا الاتجار في البشر الذين تحميهم كل الشرائع والأديان والمواثيق الدستورية والدولية التي ضربتموها عرض الحائط ...''

واختتــــــم قائلا ''حق لنا اليوم أن نقول إنها لجنة الزور وحقوقيو بوعشرين...'' مشيرا إلى أعضاء اللجنة التي تتكون من أسماء حقوقية وإعلامية وسياسية محسوبة على تيار سياسي قريب من توجه المتهم بوعشرين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المحكمة لجنة العدالة توفيق بوعشرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان | بوليتيك

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية

تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة | بوليتيك

تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل | بــووز
منذ 58 دقيقة

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة | قنوات أخرى

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي | قنوات أخرى

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها | قنوات أخرى

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها

﻿

آخر المستجدات

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع
منذ 11 دقيقة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.