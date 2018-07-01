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هام وسار لمرضى السكري..حقنة جديدة واحدة تعالج المرض نهائيا

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 13:43 هام وسار لمرضى السكري..حقنة جديدة واحدة تعالج المرض نهائيا | مجتمع
هام وسار لمرضى السكري..حقنة جديدة واحدة تعالج المرض نهائيا
كشفت دراسة حديثة أن حقنة هرمونات واحدة، قد تعالج الأشخاص من السمنة ومرض السكري من النوع الثاني دون أي آثار جانبية.

"شوف تيفي"

كشفت دراسة حديثة أن حقنة هرمونات واحدة، قد تعالج الأشخاص من السمنة ومرض السكري من النوع الثاني دون أي آثار جانبية.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، خلال الأسبوع الجاري، فإن الدراسة الإسبانية، التي أجرتها جامعة "برشلونة المستقلة"، كشفت أن حقن الأشخاص بهرمون يعرف باسم FGF21، يؤدي إلى فقدان الوزن وزيادة حساسية الأنسولين لأكثر من عام كامل.

وأكدت الصحيفة أن هرمون FGF21 يؤدي إلى فقدان الوزن عن طريق تعزيز مستويات الطاقة، وزيادة حدة النشاط لدى الفرد، كما يرفع الهرمون درجات حرارة الجسم، ما يسبب حرق السعرات الحرارية.

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