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تراجع المغرب 4 درجات في مؤشر الابتكار العالمي

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 12:26 تراجع المغرب 4 درجات في مؤشر الابتكار العالمي | بوليتيك
تراجع المغرب 4 درجات في مؤشر الابتكار العالمي
سجل تصنيف حديث تراجع المغرب بـ4 مراتب في مؤشر الإبتكار العالمي لعام 2018، مقارنة بالعام الماضي.

شوف تيفي

سجل تصنيف حديث تراجع المغرب بـ4 مراتب في مؤشر الإبتكار العالمي لعام 2018، مقارنة بالعام الماضي.

وقد تم إعداد هذا التصنيف من طرف كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجامعة كرونيل وإنسايد، تحت شعار "الابتكار، مصدر الطاقة للعالم كله".

واحتل المغرب، وفق ذات الدراسة التي صدرت أول أمس الثلاثاء، المركز 76 في قائمة 126 بلدا، مسجلا انخفاضا بفقدان 4 مراكز مقارنة مع العام الماضي 2017.

وأوضح التصنيف ذاته، أن المغرب يتوفر على مؤشرات إيجابية ومنها على وجه الخصوص، الأصول اللامادية التي جاءت بالمرتبة الـ 40 بنفس المؤشر، بجانب فعالية نظام الابتكار الذي يقيس مدى القدرة على تحويل الاستثمارات في الابتكار إلى منتجات وخدمات مبتكرة، مرتقيا بذلك من المرتبة 71 في العام 2017 للمرتبة 65 في عام 2018.

وفي فئة "الدخل المتوسط الأدنى"، احتل المغرب المرتبة العاشرة بين 30 دولة في هذه الفئة.

وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت سويسرا على صدارة تصنيف مؤشر الابتكار العالمي، بينما احتلت هولندا والسويد والمملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا والدنمارك وألمانيا وآيرلندا بقية المراتب العشر الأولى لمؤشر الابتكار العالمي 2018.

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