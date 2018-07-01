صادم..احتجاز فتاة قاصر واغتصابها جماعيا من طرف أربعة اشخاص بقلعة السراغنة ﻿

قامت المصالح الأمنية بمدينة قلعة السراغنة، خلال الأسبوع الجاري، بإيقاف أربعة أشخاص، ينحدرون من دوار أولاد كليب ضواحي مراكش، للاشتباه في احتجازهم لفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، واغتصابها بشكل

"شوف تيفي"

قامت المصالح الأمنية بمدينة قلعة السراغنة، خلال الأسبوع الجاري، بإيقاف أربعة أشخاص، ينحدرون من دوار أولاد كليب ضواحي مراكش، للاشتباه في احتجازهم لفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، واغتصابها بشكل جماعي.

وحسب مصادر محلية فإن أحد المتورطين في هذا العمل الإجرامي، قام باستدراج الضحية بواسطة سيارة من مدينة مراكش إلى مدينة قلعة السراغنة، قبل أن يعمد إلى احتجازها داخل منزل رفقة ثلاثة آخرين، تناوبوا على ممارسة الجنس عليها.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معهم، قبل إحالتهم صباح اليوم الخميس على النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم.