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عاجل..هذا ما تقرر في أول جلسة خاصة بمحاكمة اللاعب أمين حاريث

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 12:04 عاجل..هذا ما تقرر في أول جلسة خاصة بمحاكمة اللاعب أمين حاريث | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما تقرر في أول جلسة خاصة بمحاكمة اللاعب أمين حاريث
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قررت قبل قليل من يومه الخميس 12 يوليوز، تأجيل أشغال محاكمة أمين حاريث لاعب المنتخب المغربي، المتابع بتهمة قتل شاب دهسه بسيارة قبل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، قررت قبل قليل من يومه الخميس 12 يوليوز، تأجيل أشغال محاكمة أمين حاريث لاعب المنتخب المغربي، المتابع بتهمة قتل شاب دهسه بسيارة قبل أسبوعين، إلى غاية الأربعاء 25 يوليوز الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن أشغال جلسة اليوم، مرت في أجواء عادية، وعرفت حضور المحامين فقط، في حين تخلف اللاعب أمين حاريث وأسرة ضحية الحادث عن الحضور إلى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الواعد "أمين حاريث" المتابع في حالة سراح، غادر أرض الوطن الأسبوع الماضي، والتحق بصفوف فريقه "شالكه 04" الألماني للمشاركة في الاستعدادات الخاصة بالموسم الكروي المقبل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمين حاريث لاعب المنتخب المغربي مراكش المحكمة الابتدائية

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