العام زين ولحوالة مبحرين.. ﻿

هاد العام العيد لكبير غادي يكون في نهاية شهر غشت أي في عز الصيف والعطلة الصيفية..وقبل أيام قليلة على الدخول المدرسي.. ما كاين غير ترياش، من جهة العطلة ومصاريفها الصاروخية، ومن جهة ثانية الحولي

شوف تيفي: أبو وجدان

هاد العام العيد لكبير غادي يكون في نهاية شهر غشت أي في عز الصيف والعطلة الصيفية..وقبل أيام قليلة على الدخول المدرسي.. ما كاين غير ترياش، من جهة العطلة ومصاريفها الصاروخية، ومن جهة ثانية الحولي وسفافد والفاخر والعطرية... ومن جهة ثالثة الدخول المدرسي وبالخصوص المصاريف الصاروخية ديال التعليم الخصوصي اللي ولا بحال الرياشة ديال القمارة كيعري بنادم وكيخليه على الضس.. راه القضية صعيبة بزاف مع هاد الثلاثي اللي كيضرب بالكاو تكنيك..واحد صاحبي خدام فواحد الشركة بـ 2000 درهم...قال لي مكنعسش كنبات نفكر في الحل لهاد المعادلة الصعبة: العطلة + الحولي + المدرسة + مصاريف المعيشة + الكراء + الضو والما + مول الحانوت وزيد وزيد حتى لسيدي بوزيد.. ومكنلقاش الحل.. وفي الأخير كندير بالمثل اللي كيقول "كم من أشياء قضيناها بتركها" وملي غادي يسولوني ولادي على العطلة ولا العيد غادي ندير راسي صمك... ! وقلت ليه وخا يمشيو ليك الحواس الخمسة غادي تشري العيد وتمشي للعطلة وتسجل ولادك في المدرسة..غير وجد راسك للعصا وصافي.. واحد الشخص آخر من المقربين عندو خدمة مزيانة وكيربح صالير مزيان قال لي عندو باش يشري العيد ولكن معارفش فين غادي يعيد..هو موالف كيسافر شهر غشت كامل هو والأسرة ديالو كل مرة في بلاد...قلت ليه يهز الحولي معاه في السيارة ملي يكون مسافر..حتى الحولي يخضر عويناتو قبل الذبح..وملي يذبحو يديرو قديد، ولا يديرو في الثلاجة ديال الطوموبيل وهاهو مدوز العطلة بيليكي..خطة جهنمية واقيلا استوعبوها شي مغاربة، ولينا هاد ليام كنشوفو شي حوالة مبحرين في الشواطئ دايرين باراسول وفوطة وناعسين في الرملة مدوزين العطلة الصيفية مع راسهم.. قبل مايجي الأجل المحتوم..ومول الحولي سارحو وسط الأمواج وكيدير ليه لبرونزاج كاع..وسمعنا شي إشاعة كتقول بلي الرحبة ديال لحوالة هاد العام غادة تكون في الشواطئ..وفي المنتجعات وحدا الأوطيلات..المهم هو تقريب الحولي من المصطافين..والبعبعة من المواطنين.. واحد الحولي شفناه في الفايسبوك مخلط مع بنادم في الشاطيء، تبرونزا مع رساتو، كياكل البطيخ والساندويتشات وكيشعل شي كارو على بنادم، مرة مرة كينوض إيدير شي تبحيرا فاعلة تاركة، وكيركب على السورف كاع..كيتصور بالنظارات ومع المصطافين ولا نجم مع راساتو...والناس كيسولوه بشحال تشريتي، بشحال تشريتي.. وهو يقول بفخر 40 ألف ريال، ولكن الثمن ديالي دابا تزاد، راني حولي مفشش ماشي بحال كاع لحوالة. من حقو يتفشش راه جانا في وقت الأزمة والموفيطة والأسهم ديالو طلعات بزاف مع طلوع الدم والحرارة ديال الصيف.. المهم هاد العام غادين ناكلو حوالة مبحرين ماشي هادوك اللي عالفين بزق دجاج واللي تقولبو فيهم المغاربة العام اللي فات، راه العام زين ولحوالة مبحرين، وكل تبحيرة وأنتم بخير، أو كل عيد وأنتم بخير، المهم الحولي مامفاكش.. والنصيحة اللي نقول ليك ستهلك بلا ما تهلك...