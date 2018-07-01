عـــــاجل : هــذا ما قررته المحكمة في حق البرلماني ''مول 17 مليار'' ﻿

قرر القاضي علي الطرشي ، قبل قليل من صباح يومه الخميس ، تأخير ملف محاكمة زين العابدين حواص ''مول 17 مليار'' إلى ما بعد العطلة القضائية التي تمتد إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

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قرر القاضي علي الطرشي ، قبل قليل من صباح يومه الخميس ، تأخير ملف محاكمة زين العابدين حواص ''مول 17 مليار'' إلى ما بعد العطلة القضائية التي تمتد إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

وجاء قرار الغرفة التي تنظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث عقدت الهيأة جلستها الثانية من محاكمة البرلماني المعزول عن دائرة برشيد ، الذي كان يشغل في الآن ذاته مهمة رئيس بلدية حد السوالم.

وأخرت المحكمة الملف من أجل إعطاء مهلة للمحامين من مؤازري المتهمين والضحايا لإعداد الدفاع، وكذا من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح من أجل الحضور إلى الجلسة المقبلة، بعد أن لم يتوصلوا بالاستدعاءات الخاصة بجلسة الثاني عشر من شهر يوليوز الجاري.