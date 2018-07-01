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ضربة معلم..الجيش المغربي يطيح بثلاثة جنود ينتمون لميلشيات البوليساريو +تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 09:54 ضربة معلم..الجيش المغربي يطيح بثلاثة جنود ينتمون لميلشيات البوليساريو +تفاصيل مثيرة | بوليتيك
ضربة معلم..الجيش المغربي يطيح بثلاثة جنود ينتمون لميلشيات البوليساريو +تفاصيل مثيرة
تمكن الجيش المغربي من إلقاء القبض على ثلاث جنود من ميلشيات البوليساريو بحوزتهم طن ونصف من الكوكايين، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الجزائر تايمز'' مساء أمس الأربعاء 11 يوليوز 2018.

"شوف تيفي"

تمكن الجيش المغربي من إلقاء القبض على ثلاث جنود من ميلشيات البوليساريو بحوزتهم طن ونصف من الكوكايين، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الجزائر تايمز" مساء أمس الأربعاء 11 يوليوز 2018.

وأوضح الموقع المذكور نقلا عن مصادره التي وصفها بالعليمة، أن عناصر التدخل السريع مشاة التابعة للواء العسكري "تشلا"، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاث جنود ينتمون للميلشيا العسكرية للبوليساريو المرابطة بتيندوف.

وأكد الموقع أن العملية جاءت بالتعاون مع الكتيبة 55 مشاة لحراس القطاع حيث أسفرت العملية عن حجز طن ونصف من الكوكايين المعدة للتهريب صوب موريتانيا ومنها للاتجار الدولي، مشيرا إلى أن العناصر العسكرية المغربية، قامت بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي قصد تسليم الموقوفين من أجل استكمال البحث والتحقيق وفق الاجراءات القانونية لتقديمهم أمام العدالة.

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المغرب شوف تيفي اللواء العسكري الدرك الملكي الكوكايين الاتجار الدولي

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