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ما زال الصهد بزاف..ودرجات الحرارة تصل ل أكثر من 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 09:22 ما زال الصهد بزاف..ودرجات الحرارة تصل ل أكثر من 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب | مجتمع
ما زال الصهد بزاف..ودرجات الحرارة تصل ل أكثر من 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستنخفض الحرارة بشمال ووسط المملكة.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، استمرار الطقس الحار بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستنخفض الحرارة بشمال ووسط المملكة.

ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى والسهول الشمالية وذلك خلال الصباح والليلة الموالية، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط . وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي بمنطقة طنجة، ومن القطاع الجنوبي بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي بجنوب ووسط المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط البلاد وغرب الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و30 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية ومرتفعات الأطلس، وما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل وما بين 28 و35 درجة بباقي الجهات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج بالسواحل الأطلسية ما بين طنجة وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي السواحل الشمالية مديرية الأرصاد الجوية الأقاليم الجنوبية

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