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بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 08:41 الإطاحة بتجار قرقوبي بمدينة طنجة+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
الإطاحة بتجار ''قرقوبي'' بمدينة طنجة+تفاصيل مثيرة
تمكنت المصالح الأمنية المرابطة بالمحطة الطرقية لمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء 11 يوليوز، من توقيف شخص بحوزته 592 قرص مهلوس اثناء محاولته السفر بها عبر الحافلة، ليتم إحالته على المصلحة الولائية

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية المرابطة بالمحطة الطرقية لمدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء 11 يوليوز، من توقيف شخص بحوزته 592 قرص مهلوس اثناء محاولته السفر بها عبر الحافلة، ليتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث معه حول مزوده الرئيسي حتى يتم إيقافه.

وأكد مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة طنجة، تمكنت كذلك من إيقاف عدد من الاشخاص و بحوزتهم أقراص مهلوسة و أسلحة بيضاء و مبالغ مالية حصيلة عملية البيع ، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص بشارع يوسف ابن تاشفين و بحوزتهم 440 قرص مخدر ، بينما تم بساحةً الأمم توقيف شخصين و بحوزتهم 300 قرص مخدر .

وأشار ذات المصدر إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت بمحيط المحطة الطرقية من توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 242 قرص مخدر، قبل أن يتم إيقاف شخصين بالقرب من محيط أحد الفنادق رفقة فتاة داخل سيارة و بحوزتهم 16 قرص مخدر و قنينة غاز مسيل للدموع و مبلغ مالي و سكين من الحجم الكبير ، في حين تم إيقاف شخص بالشاطيء البلدي للمدينة بحوزته 12 قرص مخدر و سكين من الحجم الصغير و مبلغ مالي .

وأبرز المصدر أن الموقوفين وضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهم حول الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة بغرض تقديمهم أمام العدالة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأقراص المهلوسة طنجة المحطة الطرقية

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