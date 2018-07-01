شوف تيفي تنفرد بالكشف عن الحقيقة الكاملة وراء إقدام ستيني على إضرام النار في جسده بأكادير...تفاصيل صادمة ﻿

في آخر مستجدات حادث إقدام شخص سيتيني على إضرام النار في جسده زوال اليوم بحي الداخلة بمدينة أكادير، كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الزوج كان يعيش حالة جد عصيبة في الآونة الأخيرة، نتيجة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

في آخر مستجدات حادث إقدام شخص سيتيني على إضرام النار في جسده زوال اليوم بحي الداخلة بمدينة أكادير، كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الزوج كان يعيش حالة جد عصيبة في الآونة الأخيرة، نتيجة تفاقم عدة مشاكل وصراعات دائمة مع زوجته، الأمر الذي عجل بحدوث قطيعة عاطفية بينهما، إذ راح كل لحال سبيله، وأصبح كل طرف يعيش لوحده بعيدا عن الآخر بعد سنوات طويلة من الزواج أثمرت بنتان واحدة تبلغ من العمر 16 سنة والثانية 5 سنوات.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن من بين الأسباب التي أججت الصراع الأسري بين الطرفين هو عدم قيام الزوج بواجبه كما ينبغي، وتحمله لمسؤوليته كأب تجاه أبنائه وزوجته، حيث ظل بدون عمل ومورد رزق يعيل به أسرته الصغيرة، وترك زوجته تتحمل مصاريف وتكاليف الحياة الزوجية لوحدها لمدة طويلة دون أن يعير لها أي اهتمام، ما حذا بها إلى توبيخه أكثر من مرة بسبب إهماله وخموله، لتتطور الأمور إلى منحى تصاعدي، واحتدمت الخلافات والصراعات الثنائية بينهما، وجعلت معها الحياة الزوجية لا تستقيم.

وأضافت ذات المصادر، أنه نظرا لهذه الأوضاع المكهربة قررت الزوجة المطالبة بتطليقها، واتخدت الإجراءات المعمول بها في هذا النطاق، وبعد جلسات ماراطونية قرر القاضي يومه الأربعاء النطق بحكم تطليقهما في إطار آخر جلسة، وهو الأمر الذي لم يستسغه الزوج ليقدم على محاولة وضع حد لحياته بإضرام النار في جسده أمام منزل عائلة زوجته.

وخلف الحادث هلعا كبيرا في صفوف ساكنة المنطقة الذين قاموا بالتدخل لإطفاء النيران المشتعلة بجسد المعني بالأمر وأصيب بحروق خطيرة بلغت درجتها الثانية والثالثة عجلت بنقله على وجه السرعة صوب مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.