يا ربي السلامة..دركيان دارو كسيدة خايبة بزاف فميدلت خلال نقل ''مساجين'' ﻿

شهدت طريق دوار زايدة بإقليم ميدلت، يومه الأربعاء 11 يوليوز، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها دركيان وسجينين بشاحنة صغيرة محملة بالصخور.

''شوف تيفي''

شهدت طريق دوار زايدة بإقليم ميدلت، يومه الأربعاء 11 يوليوز، وقوع حادثة سير جد مروعة، تتمثل في اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها دركيان وسجينين بشاحنة صغيرة محملة بالصخور.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الدركيان المصابان في الحادث، كانا في طريقهما لنقل ''السجنين'' من أجل المثول أمام النيابة العامة بواسطة سيارة خفيفة بعد أن تعذر عليهما استخدام سيارة المصلحة، مشيرا إلى أن السرعة، كانت سببا في اصطدام الشاحنة بالسيارة .

وأكد المصدر ذاته أن المصابين الأربعة في هذا الحادث تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بميدلت لتلقي العلاجات الضرورية.