 عاجل...شخص يوجه طعنات قاتلة لطليقته ويدهسها بسيارته بطريقة مروعة ويلوذ بالفرار بأكادير...تفاصيل جد مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية | مجتمع

دراسة .. المبخرات الإلكترونية أكثر ضرر من السجائر العادية

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان | بوليتيك

خمسة أسئلة أحرجت حكومة العثماني من قبل البام في البرلمان

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية | بوليتيك

رئيس الحكومة يدعو السلطات إلى التعبئة خلال العطلة الصيفية

تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة | بوليتيك

تـفاصيل تنشر لأول مــرة عن زواج الوزير يتيم بمدلكته التي تصغره بـ40 سنة

كيف يمكن أن تصبح معارضا في المغرب بنقرة واحدة

عاجل...شخص يوجه طعنات قاتلة لطليقته ويدهسها بسيارته بطريقة مروعة ويلوذ بالفرار بأكادير...تفاصيل جد مثيرة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 01:05 عاجل...شخص يوجه طعنات قاتلة لطليقته ويدهسها بسيارته بطريقة مروعة ويلوذ بالفرار بأكادير...تفاصيل جد مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل...شخص يوجه طعنات قاتلة لطليقته ويدهسها بسيارته بطريقة مروعة ويلوذ بالفرار بأكادير...تفاصيل جد مثيرة
اهتز حي الداخلة بمدينة أكادير قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أقدم شخص يمتطي سيارة من نوع ''دوستر'' بيضاء اللون على توجيه طعنات قاتلة لسيدة تلاثينية بواسطة سكين على مستوى القلب والبطن، قبل أن

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي الداخلة بمدينة أكادير قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أقدم شخص يمتطي سيارة من نوع ''دوستر'' بيضاء اللون على توجيه طعنات قاتلة لسيدة تلاثينية بواسطة سكين على مستوى القلب والبطن، قبل أن يقوم بدهسها بسيارته ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وأكدت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الحادث تعود حيثياته إلى كون الهالكة كانت مع المشتبه فيه داخل سيارته، و كان يرافقه شخص آخر، ودخلا في نقاش حاد اضطرت معه الهالكة للنزول من السيارة والفرار، قبل أن يلحق بها المشتبه فيه نحو الخارج ويحاصرها بأحد أزقة شارع ''غاندي'' قرب مركز تجاري معروف بالداخلة، ويستل سكين كان بحوزته، ويوجه لها ثلاث طعنات مميتة على مستوى البطن والقلب أسقطتها فورا مدرجة في دمائها على الأرض ليعمد بعد ذلك إلى امتطاء سيارته، ويمررها بطريقة وصفت بالجنونية فوق جسدها، ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن يكون الفاعل هو طليق الهالك الذي انفصل عنها مؤخرا، واحتدمت الصراعات والخلافات بينهما إلى أن قرر وضع حد لحياة طليقته بهذه الطريقة البشعة.

هذا، ومباشرة بعد إخطارها بالحادث استنفرت المصالح الأمنية مختلف أجهزتها، حيث هرعت لعين المكان، وقامت بتطويق مسرح الجريمة وتمت المعاينة الأولية بحضور والي أمن أكادير، قبل أن يتقرر توجيه الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما باشرت المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها الدقيقة على أعلى مستوى من أجل فك معالم ورموز هذه الجريمة المروعة، وكذا للوصول للمشتبه فيه الذي لازال في حالة فرار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير عاجل دهس سيارة فرار جريمة قتل بشعة طعنات تفاصيل مثيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة | حوادث و حقوق

مؤلم...انفجار قنينة غاز يودي بحياة أم رفقة طفلها الصغير بقلعة مكونة

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك | حوادث و حقوق

راقي مغربي مزور نصب على جزائرية فالفيسبوك

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو عدد المصابين في الحريق الذي اندلع داخل أحد أكبر الفنادق بالدار البيضاء

صادم..احتجاز فتاة قاصر واغتصابها جماعيا من طرف أربعة اشخاص بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

صادم..احتجاز فتاة قاصر واغتصابها جماعيا من طرف أربعة اشخاص بقلعة السراغنة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل | بــووز
منذ 2 دقائق

أول خروج إعلامي لعضو العدالة والتنمية المستقيل داخل مجلس جماعة أكادير..بعد 3 سنوات ..مبقاش عندي مكان فالمجلس حيث المشروع محكوم عليه بالفشل

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة | قنوات أخرى

شاب قرر ان يعيش فى الشارع لمدة يوم كامل بدون مال | ما حدث له جعله فى حالة صدمة

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي | قنوات أخرى

وداعا كريستيانو رونالدو.. فيديو مؤثر عن رحيل الدون ليوفنتوس .. حزن عصام الشوالي

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها | قنوات أخرى

أخيرًا تم الكشف عن 7 خدع سحرية شهيرة وتفسيرها

﻿

آخر المستجدات

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة | بوليتيك
منذ 3 دقائق

تزامنا مع حملة المقاطعة.. العثماني يعفي عدد من الشركات من الضرائب من بينهم سنطرال و جودة

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي نمشيو نخلصو | مجتمع

صورة ألّمت المغاربة..طفل ينتمي لأسرة فقيرة: ''متقطعوش علينا الضو..بابا مريض وماما مشات تخدم..ملي تجي

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة | مجتمع

تخصيص 34 طبيب و5 أطنان من الأدوية لصالح الحجاج المغاربة بالديار المقدسة

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة | بوليتيك

مجلس النواب يوفد مهمة استطلاعية حول أوضاع الأطفال المهملين والمشردين والنساء ممتهنات التهريب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.