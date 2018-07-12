عاجل...شخص يوجه طعنات قاتلة لطليقته ويدهسها بسيارته بطريقة مروعة ويلوذ بالفرار بأكادير...تفاصيل جد مثيرة ﻿

اهتز حي الداخلة بمدينة أكادير قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أقدم شخص يمتطي سيارة من نوع ''دوستر'' بيضاء اللون على توجيه طعنات قاتلة لسيدة تلاثينية بواسطة سكين على مستوى القلب والبطن، قبل أن

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي الداخلة بمدينة أكادير قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بعدما أقدم شخص يمتطي سيارة من نوع ''دوستر'' بيضاء اللون على توجيه طعنات قاتلة لسيدة تلاثينية بواسطة سكين على مستوى القلب والبطن، قبل أن يقوم بدهسها بسيارته ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وأكدت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن الحادث تعود حيثياته إلى كون الهالكة كانت مع المشتبه فيه داخل سيارته، و كان يرافقه شخص آخر، ودخلا في نقاش حاد اضطرت معه الهالكة للنزول من السيارة والفرار، قبل أن يلحق بها المشتبه فيه نحو الخارج ويحاصرها بأحد أزقة شارع ''غاندي'' قرب مركز تجاري معروف بالداخلة، ويستل سكين كان بحوزته، ويوجه لها ثلاث طعنات مميتة على مستوى البطن والقلب أسقطتها فورا مدرجة في دمائها على الأرض ليعمد بعد ذلك إلى امتطاء سيارته، ويمررها بطريقة وصفت بالجنونية فوق جسدها، ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن يكون الفاعل هو طليق الهالك الذي انفصل عنها مؤخرا، واحتدمت الصراعات والخلافات بينهما إلى أن قرر وضع حد لحياة طليقته بهذه الطريقة البشعة.

هذا، ومباشرة بعد إخطارها بالحادث استنفرت المصالح الأمنية مختلف أجهزتها، حيث هرعت لعين المكان، وقامت بتطويق مسرح الجريمة وتمت المعاينة الأولية بحضور والي أمن أكادير، قبل أن يتقرر توجيه الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، فيما باشرت المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها الدقيقة على أعلى مستوى من أجل فك معالم ورموز هذه الجريمة المروعة، وكذا للوصول للمشتبه فيه الذي لازال في حالة فرار.