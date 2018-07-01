فضيحة..اعتقال إمام مسجد متهم بالتحرش الجنسي بطفلة ضواحي مراكش ﻿

قامت مصالح الدرك بمنطقة مجاط ضواحي مراكش، مساء يومه الأربعاء 11 يوليوز، بإيقاف إمام مسجد دوار سيدي سعيد للاشتباه تورطه في التحرش الجنسي بطفلة تبلغ من العمر 14 سنة.

''شوف تيفي''

قامت مصالح الدرك بمنطقة مجاط ضواحي مراكش، مساء يومه الأربعاء 11 يوليوز، بإيقاف إمام مسجد دوار سيدي سعيد للاشتباه تورطه في التحرش الجنسي بطفلة تبلغ من العمر 14 سنة.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بإمام يدعى ''ح.ح'' تم إيقافه بأوامر من النيابة العامة، مشيرة إلى أن الموقوف وخلال مواجهته بمجموعة من الأدلة ، اعترف بالتحرش الجنسي بالطفلة التي كانت تقوم بجلب وجبات الغذاء له.

وأكدت المصادر ذاتها أن الإمام الموقوف، من المنتظر أن تتم إحالته على الوكيل العام باستئنافية مدينة مراكش، بعد غد الجمعة 13 يوليوز.