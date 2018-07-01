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فضيحة تهدد بكشف اختلالات جديدة في الصفقات العمومية

بتاريــخ : 12 يوليوز 2018 / 00:09 فضيحة تهدد بكشف اختلالات جديدة في الصفقات العمومية | بوليتيك
فضيحة تهدد بكشف اختلالات جديدة في الصفقات العمومية
بعد تقارير المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، التي أكدت تعمد بعض المسؤولين تجزيء الصفقات إلى سندات طلبا للتهرب من الرقابة، كشفت المستشارة البرلمانية، رجاء الكساب، أن سندات الطلب أصبحت

 ''شوف تيفي''

 بعد تقارير المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، التي أكدت تعمد بعض المسؤولين تجزيء الصفقات إلى سندات طلبا للتهرب من الرقابة، كشفت المستشارة البرلمانية، رجاء الكساب، أن سندات الطلب أصبحت الوسيلة الأمثل للتحكم في مسار بعض الصفقات في ممارسة تنطوي على شبهة فساد واضح.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد تساءلت المستشارة ذاتها أمام رئيس الحكومة بمجلس المستشارين عن الأسباب التي تقف وراء تجزيء الصفقات بهدف الاعتماد على سندات الطلب، بعد أن أفرطت عدد من المجالس والمؤسسات في الاعتماد عليها، مضيفة أن هذا الوضع يحد من الشفافية التي هي تعهدت بها الحكومة.، بحكم أن سندات الطلب لا تنشر في بوابة الصفقات، وهو ما يحول دون كشف تفاصيلها للشركات والمقاولات.

كما أكدت ''الكساب''، على أن بعض الصفقات الكبرى التي تستهلك عشرات المليارات توجه على المقاس لفائدة أطراف معينة بتواطؤ مع بعض المسؤلين.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكساب الصفقات الحكومة البرلمانية

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