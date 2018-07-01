فيديو جد خطير..شوفو الحكرة: مشرمل عتارض سبيل شاب بحي شعبي بفاس وشرملو ﻿

نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية الفاسية، يومه الأربعاء 11 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شاب في عقده الثاني باعتراض سبيل شاب آخر، قبل شرملته بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن ''مدية''.

''شوف تيفي'':

نشرت بعض الصفحات الفيسبوكية الفاسية، يومه الأربعاء 11 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شاب في عقده الثاني باعتراض سبيل شاب آخر، قبل شرملته بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير عبارة عن ''مدية''.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله الخطيرة والمرعبة، جرت على مستوى حي اعوينات الحجاج بمدينة فاس، والذي يعتبر من أخطر الأحياء الشعبية بالعامصة العلمية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بمدينة فاس بالتحرك الفوري لإيقاف المتورط في هذا الاعتداء الشنيع، مؤكدين أن منحرفين، يستغلون بعض الأماكن بأحياء شعبية للقيام بتصرفات خطيرة تستهدف الأبرياء.