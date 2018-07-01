رحلة استجمام بشلالات إيموزار إداوتنان تتحول لمأساة ﻿

لقي شاب يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه يوم أمس غرقا داخل بركة مائية بواد ''إفري تيمسال'' التابع للجماعة الترابية إيموزار اداوتنان عمالة أكادير .

شوف تيفي:أكادير

لقي شاب يبلغ من العمر 15 سنة مصرعه يوم أمس غرقا داخل بركة مائية بواد ''إفري تيمسال'' التابع للجماعة الترابية إيموزار اداوتنان عمالة أكادير .



وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد كان الهالك في رحلة استجمام رفقة أصدقائه لمنطقة إيموزار من أجل السباحة والهروب من موجة الحرارة التي تجتاح المنطقة.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالك دخل في تحدي مع أصدقائه، وارتمى في البركة المائية ليتفاجأ رفاقه باختفائه عن الأنظار نظرا لعدم تمكنه من أبجديات السباحة.

وخلف غرق الهالك صدمة كبيرة في نفوس مرافقيه الذين دخلوا في رحلة للبحث عنه لكن دون أن تسفر عن أي نتيجة.



هذا، وبعد علمها بالحادث هرعت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية التي قامت بإنتشال جثة الهالك، وإحالتها على مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث.