بالفيديو..هاذ شي خطير بزاف: شخص في حالة غير طبيعية والبوليس جبدو عليه الفرادة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 11 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، ظهر به شخص في حالة غير طبيعية، يقود سيارة رباعية الدفع، وهو يهدد بدهس رجال الأمن خلال محاولتهم إيقافه.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء 11 يوليوز، مقطع فيديو جد خطير، ظهر به شخص في حالة غير طبيعية، يقود سيارة رباعية الدفع، وهو يهدد بدهس رجال الأمن خلال محاولتهم إيقافه.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان و38 ثانية، شخصا يقود سيارة رباعية الدفع من نوع "نيسان" بدون ترقيم، وهو يقوم بالعربدة وإهانة رجال الأمن الذين اضطروا إلى إشهار سلاحهم الوظيفي للسيطرة عليه، إلا أنه تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة.

وعبر النشطاء عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين أن هذا التصرف الخطير الذي قام به هذا الشخص بإحدى المدن المغربية، كاد أن يودي بحياة أحد رجال الأمن.