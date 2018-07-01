فيديو جد خطير..مشرمل يعربد وسط مستشفى المنصور بالبيضاء ويعتدي على الموظفين ويسب الذات الإلهية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأربعاء 11 يوليوز 2018، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص بالعربدة وسط مستعجلات مستشفى المنصور بالبرنوصي بالبيضاء، والاعتداء على العاملين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ليلة يومه الأربعاء 11 يوليوز 2018، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص بالعربدة وسط مستعجلات مستشفى المنصور بالبرنوصي بالبيضاء، والاعتداء على العاملين.

ويُظهر الفيديو الخطير لحظة قيام هذا الشخص بالاعتداء على حارس الأمن الخاص وعاملين آخرين، بالإضافة إلى سب الذات الإلهية وإرعاب جميع المتواجدين بالمستشفى.

وطالب النشطاء خلال تفاعلهم مع هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، وزارة الصحة والمصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، داعين في الوقت نفسه إلى فرض تعزيزات أمنية بمستعجلات المستشفيات لحماية العاملين بها.