مستجدات قضية الصحراء المغربية محور مباحثات ولد الرشيد مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية وشؤون الهجرة ببرلمان أمريكا الوسطى ﻿

شكلت مستجدات قضية الصحراء المغربية محور مباحثات أجراها، اليوم الأربعاء بالرباط، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد مع وفد هام من برلمان أمريكا الوسطى، يقوده أنسيلمو

"شوف تيفي"

شكلت مستجدات قضية الصحراء المغربية محور مباحثات أجراها، اليوم الأربعاء بالرباط، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خليهن ولد الرشيد مع وفد هام من برلمان أمريكا الوسطى، يقوده أنسيلمو نابارو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية وشؤون الهجرة بهذه المؤسسة الإقليمية.

وحسب المجلس فإن خليهن ولد الرشيد استعرض، خلال هذه المباحثات التي حضرها الأمين العام للمجلس ماء العينين بنخليهنا ماء العينين، والعضو أحمد مغيزلات، آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، لاسيما الحل الشجاع الذي تطرحه المملكة، والمتمثل في الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.

ويضم برلمان أمريكا الوسطى، الذي تأسس عام 1991، عشرين نائبا يمثلون بلدان أمريكا الوسطى، يتم انتخابهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى الرؤساء السابقين للبلدان. وتسعى هذه المنظمة الإقليمية، يضيف المصدر ذاته، إلى تعزيز التكامل السياسي الإقليمي بين بلدان أمريكا الوسطى.

يشار إلى أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية وشؤون الهجرة ببرلمان أمريكا الوسطى، السيد أنسيلمو نابارو، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب على رأس وفد هام، أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة.