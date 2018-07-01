اعتقال التلميذ المتورط في شرملة أستاذ بمدينة مريرت خلال امتحان الدورة الاستدراكية ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مريرت، يومه الأربعاء 11 يوليوز، من إيقاف التلميذ المتورط في شرملة أستاذ لمادة الفلسفة، منعه من الغش خلال امتحان الدورة الاستدراكية للبكالوريا التي انطلقت أمس

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مريرت، يومه الأربعاء 11 يوليوز، من إيقاف التلميذ المتورط في شرملة أستاذ لمادة الفلسفة، منعه من الغش خلال امتحان الدورة الاستدراكية للبكالوريا التي انطلقت أمس الثلاثاء.

وأكد مصدر مطلع أن التلميذ وبعد التحقيق معه، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، مشيرا إلى أن الموقوف يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، ويدرس بالثانوية التأهيلية أم الربيع.

وبخصوص الضحية، أشار ذات المصدر إلى أنه تلقى العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي لمدينة مريرت، وتم رتق الجروح البليغة التي أصيب بها على مستوى الوجه والرأس.